مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
علي مكي

أكد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب بدأ استعداداته الفعلية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة منذ مطلع العام، وذلك عبر مخاطبة المحافظات لتجميع رغبات الأعضاء الراغبين في الترشح، خاصة على نظام الفردي.

وقال المغاوري، في مداخلة ببرنامج "الشارع النيابي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحزب قرر خوض الانتخابات المقبلة ضمن "القائمة الوطنية" إلى جانب مجموعة من الأحزاب الأخرى، موضحًا أن المشاركة في القائمة الموحدة تأتي في إطار تحالف انتخابي لا يؤثر على استقلالية الحزب أو مواقفه داخل البرلمان.

وأضاف: "الاختيار لمن يمثل حزب التجمع داخل القائمة يتم وفق معايير خاصة، لأن المرشح هنا لا يمثل دائرة بعينها، بل يعبر عن الحزب ككل"، مشددًا على أن الحزب يظل محتفظًا بأجندته المستقلة داخل البرلمان، رغم التنوع الأيديولوجي داخل القائمة.

وأوضح المغاوري أن تجربة المشاركة السابقة في مجلس الشيوخ أظهرت قدرة الحزب على التواجد الفعال داخل تحالف انتخابي، دون التنازل عن مواقفه السياسية، وهو ما سيتم البناء عليه في الانتخابات القادمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة في القائمة الوطنية تتيح فرصة أكبر لتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، مع الحفاظ على استقلالية الرأي تحت قبة المجلس.

