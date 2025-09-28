حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية

أكد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب بدأ استعداداته الفعلية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة منذ مطلع العام، وذلك عبر مخاطبة المحافظات لتجميع رغبات الأعضاء الراغبين في الترشح، خاصة على نظام الفردي.

وقال المغاوري، في مداخلة ببرنامج "الشارع النيابي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحزب قرر خوض الانتخابات المقبلة ضمن "القائمة الوطنية" إلى جانب مجموعة من الأحزاب الأخرى، موضحًا أن المشاركة في القائمة الموحدة تأتي في إطار تحالف انتخابي لا يؤثر على استقلالية الحزب أو مواقفه داخل البرلمان.

وأضاف: "الاختيار لمن يمثل حزب التجمع داخل القائمة يتم وفق معايير خاصة، لأن المرشح هنا لا يمثل دائرة بعينها، بل يعبر عن الحزب ككل"، مشددًا على أن الحزب يظل محتفظًا بأجندته المستقلة داخل البرلمان، رغم التنوع الأيديولوجي داخل القائمة.

وأوضح المغاوري أن تجربة المشاركة السابقة في مجلس الشيوخ أظهرت قدرة الحزب على التواجد الفعال داخل تحالف انتخابي، دون التنازل عن مواقفه السياسية، وهو ما سيتم البناء عليه في الانتخابات القادمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة في القائمة الوطنية تتيح فرصة أكبر لتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، مع الحفاظ على استقلالية الرأي تحت قبة المجلس.