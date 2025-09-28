الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلى أمام نظيره فيسبرم المجري 31-22، على صالة العاصمة الإدارية فى إطار ثانى مواجهات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وبتلك النتيجة يتأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف نهائي البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على حساب جامعة سيدني الاسترالي بنتيجة 41-14 ضمن منافسات البطولة.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي:‏

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.