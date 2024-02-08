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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتعرض لـ التسمم خلال مشاركتها في بطولة العالم للرماية بالمغرب| تفاصيل

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب

تعرضت بطلة مصر والعرب وأفريقيا أميرة أبوشقة، لحالة تسمم، بعد تناولها الطعام في فندق الإقامة، بالمغرب، خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية.

 

تم نقل اللاعبة على الفور إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية، بعد عمل الفحوصات اللازمة، والتي أكدت إصابتها بحالة تسمم.

 

وتشارك النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بطلة مصر والعرب وأفريقيا في منافسات بطولة كأس العالم للرماية الرياضية الاوليمبية (المغرب 2024)، التي انطلقت الإثنين الماضي، بنادي الفلين للرماية والترفيه العرجات بسلا، بمشاركة 360 رامٍ ورامية يمثلون 49 بلدًا.

 

تقام البطولة تحت رعاية الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، خلال الفترة من 4 إلى 13 فبراير الجاري، في مسابقات (التراب) و(الاسكيت) ذكورًا وإناثًا، و(الاسكيت) مختلط.

أميرة أبوشقة النائبة أميرة أبوشقة المغرب بطولة كأس العالم للرماية حالة تسمم

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