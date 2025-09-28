التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

أتم النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الدنماركي توماس توماسبيرج، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنه عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن وفد الأهلي، برئاسة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والإسكاوتنج، أنهى رحلته إلى أوروبا خلال الساعات الماضية بعد توقيع العقود مع المدرب الجديد بشكل رسمي، وحُسمت جميع الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالاتفاق أمس السبت.

وسبق للدنماركي توماس توماسبيرج، تدريب إمام عاشور فب فريق ميتيدلاند، قبل أن ينضم للأهلي.



المدرب الدنماركي توماس توماسبرج حقق نجاحات واضحة في بلاده وصنع لنفسه سمعة جيدة كمدرب منظم وهادئ لكنه لم يقم بتدريب أي فريق خارج الدانمارك وليس لديه خبرة في قارة إفريقيا .



توماسبرج مدرب الأهلي المرشح بقوة يعتمد بشكل أساسي على طريقة لعب 4-4-2 الكلاسيكية،د مع بعض التحولات أحيانًا إلى 4-4-1-1 أو 4-3-3 في حالات معينة.



ويعتمد المدرب الدانماركي علي أسلوب الانضباط الدفاعي حييدث يبني خطوط الفريق بتماسك كما يفضل تقارب الخطوط وتضييق المساحات والاعتماد على التكتل أمام مرماه ويميل للتحفظ الدفاعي واللعب على المرتدات.

ويعتمد مدرب الأهلي المرشح على إرسال التمريرات الطولية السريعة لاستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

وينصب تركيز مدرب الأهلي المرشح علي الكرات الثابتة يهدد الخصم بالركلات الركنية والكرات العرضية أكثر من صناعة الفرص المفتوحة.

ويعتمد أسلوبه التكتيكي أيضا علي الهجمات المرتدة وتعتبر بمثابة نقطة القوة التي يمتلكها إذ يجيد تجهيز الفريق لاصطياد المنافس عند فقدانه الكرة.



ولم يعرف عن المدرب الدانماركي المرشح لتدريب الأهلي قيادته أي فريق خارج الدنمارك.

لم يجتاز مدرب الأهلي المرشح أية اختبارات خاصة بالضغط الجماهيري والإعلامي مثل الموجودة في مصر.

