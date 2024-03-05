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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجه للطبيب فورا في تلك الحالة.. نوع سرطان يظهر من صوتك

نوع سرطان
نوع سرطان

سرطان الرئة هو نمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه للخلايا في أنسجة الرئة. قد يكون له تأثير على وظيفة الرئة ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. إليك معلومات عامة حول أعراضه، وأسبابه وعلاجه. 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي ان سرطان الرئة لا يظهر عادة من خلال الصوت. ومع ذلك، قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا في صوتهم أو ضيقًا في التنفس نتيجة لتورم الرئة أو تضيق القصبات الهوائية المرتبطة بالسرطان. إذا كان لديك أي أعراض مشابهة أو قلق بشأن صحتك، يُنصح بالتواصل مع الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة.

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أعراض سرطان الرئة


- سعال مستمر أو تغير في نمط السعال.
- ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس.
- ألم في الصدر أو الكتف.
- ضعف عام وفقدان الشهية.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- قد يحدث سعال مع بلغم يحتوي على دم.

أسباب سرطان الرئة


- التدخين هو العامل الرئيسي المرتبط بالإصابة بسرطان الرئة. ويشمل ذلك التدخين النشط والتدخين السلبي.
- التعرض للتلوث البيئي والملوثات الصناعية مثل الألياف الزجاجية والأسبستوس.
- بعض العوامل الوراثية والجينية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

علاج سرطان الرئة


يعتمد العلاج على مرحلة المرض ونوع الخلايا المصابة وحالة المريض بشكل عام. قد تشمل خيارات العلاج التالية:
- جراحة لإزالة الأورام السرطانية من الرئة.
- العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية.
- العلاج الكيميائي لاستهداف وقتل الخلايا السرطانية في الجسم.
- العلاج المناعي لتعزيز استجابة جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات هي للأغراض العامة ولا تغني عن استشارة الطبيب. يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بسرطان الرئة طلب المشورة الطبية المهنية والفحوصات اللازمة. 

أعراض سرطان أعراض سرطان الرئة التدخين السرطان العوامل الوراثية العلاج الكيميائي القصبات الهوائية

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