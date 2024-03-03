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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من وحي مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم؟

من وحى مسلسل بدون
من وحى مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم

يواصل صناع مسلسل بدون سابق إنذار تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه في 15 حلقة. 

مسلسل بدون سابق انذار من بطولة اسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة. 

من ناحية أخري يحكى المسلسل قصة زوجين يصاب ابنهما بسرطان الدم، يلاحظ الوالدين ظهور بقع غريبة على جسد ابنهما لتبدء رحلة الزوجين لعلاج الابن، ومن وحى قصة مسلسل بدون سابق إنذار نتعرف على هل يمكن التعافى والشفاء من سرطان الدم أو اللوكيميا ومعدل التعافى وفقاً للعمر، وما هي أبرز العوامل التى يمكن أن تؤثر على شفاء المريض .

من جانبه قال الدكتور محمد النخيلى، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، إن سرطان الدم هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة واسعة من أنواع السرطان التي تؤثر على الدم والجهاز اللمفاوي، يشمل سرطان الدم أمراض مثل لوكيميا العظام ولوكيميا اللمفاوية ومتلازمة ميلوبروليفيراتيفا وغيرها من أمراض الدم السرطانية.

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هل يمكن الشفاء من سرطان الدم ؟

وأوضح، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، لـ صدى البلد، إمكانية الشفاء من سرطان الدم تتوقف على العديد من العوامل، بما في ذلك نوع السرطان ومرحلته وتطوره، وكذلك الحالة الصحية العامة للمريض واستجابته للعلاج.

هناك تطورات هائلة في مجال علاج سرطان الدم، والعديد من الأشخاص يتماثلون للشفاء الكامل بفضل التشخيص المبكر والعلاج المناسب. العلاجات المتاحة تشمل العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، وزراعة الخلايا الجذعية، والعلاج الهرموني، والعلاج المناعي، والعلاج الهدف.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن كل حالة فردية والتوقعات تختلف، قد يكون الهدف من العلاج في بعض الحالات هو التحكم في المرض وتخفيف الأعراض وتمديد العمر، في حين قد يكون الهدف في حالات أخرى هو الشفاء الكامل.

من الضروري أن يتعاون المريض مع فريق الرعاية الصحية المعالج لوضع خطة علاج مناسبة ومتابعة العلاج بانتظام، يجب أن يتم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه المريض بشأن التوقعات والخيارات المتاحة له.

ما هو معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الدم حسب العمر؟

معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسرطان الدم يختلف بشكل كبير ويعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع سرطان الدم ومرحلته ومدى انتشاره وعوامل أخرى مثل العمر والحالة الصحية العامة للشخص المصاب، بشكل عام، يجب أن يتم تقديم هذه المعلومات من قبل طبيب الأورام المعالج الذي يتابع حالة المريض ويستند إلى دراسات وإحصائيات سابقة.

على سبيل المثال، لسرطان الدم اللمفاوي الحاد، فإن معدل البقاء على قيد الحياة للمرضى يختلف حسب العمر والعوامل الأخرى. وفقًا لبعض الدراسات، فإن معدل البقاء على قيد الحياة بعد 5 سنوات يكون حوالي 40-50٪ للبالغين الذين يعانون من سرطان الدم اللمفاوي الحاد.

مع ذلك، يجب أن يتم التأكيد على أن هذه الإحصائيات هي مجرد تقديرات ويمكن أن تختلف من شخص لآخر، يجب أن يتم استشارة الطبيب المعالج المختص للحصول على معلومات أكثر دقة وملائمة للحالة الفردية، كما يجب أن يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأفراد أسرهم خلال معالجة سرطان الدم وما بعده.

ما هى العوامل المؤثرة على معدل البقاء على قيد الحياة لمريض سرطان الدم

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل البقاء على قيد الحياة لمريض سرطان الدم، تشمل هذه العوامل:

نوع سرطان الدم: يختلف معدل البقاء على قيد الحياة من نوع لآخر. هناك العديد من أنواع سرطان الدم، مثل سرطان الدم اللمفاوي وسرطان الدم النخاعي وسرطان الدم النخاعي الحاد وغيرها. كل نوع له سماته الفريدة ومعدلات بقاء مختلفة.

مرحلة المرض: يتأثر معدل البقاء على قيد الحياة بالمرحلة التي تم تشخيصها فيها سرطان الدم. عادةً ما يكون لدى سرطان الدم مراحل مختلفة، مثل المرحلة المبكرة (المحدودة) والمرحلة المتقدمة (المتقدمة). عندما يكون السرطان في مرحلة مبكرة، فإن فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة أعلى.

انتشار السرطان: يُعتبر انتشار سرطان الدم أحد العوامل المؤثرة على معدل البقاء على قيد الحياة. إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، فإن ذلك يعني أنه أصبح أكثر صعوبة في العلاج ويمكن أن يؤثر سلبًا على معدل البقاء على قيد الحياة.

العمر: يمكن أن يكون العمر عاملاً مؤثرًا على معدل البقاء على قيد الحياة. في بعض الحالات، يمكن أن يكون الشباب عاملًا إيجابيًا حيث يمكن أن تكون لديهم نظام مناعي أقوى ويستجيبون بشكل أفضل للعلاجات. على الجانب الآخر، قد يكون لدى الأشخاص الأكبر سنًا أمراض مصاحبة أو ضعف في الجهاز المناعي، مما يجعلهم أقل قدرة على مقاومة السرطان والعلاجات.

حالة الصحة العامة: يمكن أن تؤثر حالة الصحة العامة للمريض على معدل البقاء على قيد الحياة. إذا كان لدى المريض حالات صحية أخرى مزمنة أو ضعف في الجهاز المناعي، فقد يكون أكثر عرضة للمضاعفات وتأثيرات جانبية للعلاجات.

مع أن هذه العوامل قد تؤثر على معدل البقاء على قيد الحياة، إلا أنه من المهم أن يتم استشارة الطبيب المعالج المختص للحصول على تقييم دقيق للحالة الفردية ومعرفة المعلومات الأكثر صحة وملائمة للمريض.

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