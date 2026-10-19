أمير قطر ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الدولية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /الإثنين/ مع رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة لورانس وونج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير دولة قطر ورئيس الوزراء السنغافوري تبادلا - خلال المباحثات - الآراء بشأن عدد من المستجدات الراهنة.

كما شهد أمير دولة قطر ورئيس وزراء سنغافورة ، التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وتبادل وثائق الإعلان عن تجديد مذكرة التفاهم بشأن الغاز الطبيعي المسال والتعاون في مجال تكنولوجيا خفض الكربون بين قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة السنغافورية.