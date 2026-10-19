هل قول "وحد الله لا أفعل الأمر الفلاني" يعتبر قسما عليه كفارة؟.. الإفتاء تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم قول الشخص "وَحَدُّ الله لا أفعل الأمر الفلاني" وهل هو يمين شرعية منعقدة إذا استعمله قاصدًا به الحلف أم لا؟.

هل قول "وحد الله لا أفعل الأمر الفلاني" يعتبر قسما عليه كفارة؟

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يُعد يميناً شرعية منعقدة إذا استعمله الشخص قاصدًا به الحلف بناءً على ذلك، مشيرة إلى أنه يجب على الحالف الالتزام بيمينه وعدم فعل ما حلف على تركه.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال خالف الشخص ذلك وحنث في يمينه، وجبت عليه الكفارة الشرعية المترتبة على اليمين المنعقدة.

وأوضحت دار الإفتاء أن كفارة اليمني هي: أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يُطعِم أهلَه، أو يكسوهم، فإن لم يجد ما يفعل به ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.