أطلقت شركة Lava هاتف Blaze Curve 5G في السوق الهندية بهدف الاستفادة من الزخم الذي حققه هاتفها الذكي Agni 2 5G. يتميز الهاتف الذكي الجديد بميزات رائعة تكملها خاصية التصميم المنحني ثلاثي الأبعاد الأولى من نوعها في فئته.

يتميز الهاتف Lava Blaze Curve 5G بتصميم منحني بالكامل يجعله مريحًا للإمساك يتميز الجزء الخلفي بلمسة نهائية غير لامعة من الزجاج المقوى المزدوج مما يمنحه مظهرًا وشعورًا متميزين. أما الواجهة الأمامية للجهاز فهي بنفس القدر من الإثارة مع شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 بوصة وجودة عرض FHD+ تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز، تبلغ كثافة البكسل في الشاشة 394 بكسل في البوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 800 شمعة في ظروف الإضاءة الشمسية.

يحتوي الهاتف Lava Blaze Curve 5G على معالج MediaTek Dimensity 7050 لإنجاز المهام الصعبة، يقترن هذا المعالج بـ 128 جيجابايت / 256 جيجابايت من سعة التخزين، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR5 (قابلة للتوسيع حتى 16 جيجابايت افتراضيًا)، وبطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، و تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 33 وات. علاوة على ذلك، تضمن Lava واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام مع تجربة Android 13 خالية من الإعلانات، وتعد بتحديثات إلى Android 14 و 15، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

هبوط جديد في الأسعار..أحدث موبايل قوي بكاميرا 64 ميجابكسل تحت 7000 جنيه

بالانتقال إلى قسم الكاميرا، يأتي هاتف Lava Blaze Curve 5G مع نظام كاميرا ثلاثية في الخلف يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مقترنًا بكاميرا عريضة للغاية 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. في المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، يتميز نظام الكاميرا بتثبيت EIS وأقصى دقة تسجيل فيديو تبلغ 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. يدعم التصوير البطيء، والفاصل الزمني، ووضع الجمال، ووضع HDRM ليلي، والبورتريه، والمزيد.

السعر والتوافر

سيتوفر هاتف Lava Blaze Curve 5G بدءًا من 11 مارس في الساعة 12 ظهرًا في الهند، يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 17999 روبية هندية (أي ما يعادل 6660 جنيه مصري). من ناحية أخرى، يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 18999 روبية هندية. سيكون متاحًا للشراء من متجر Lava الإلكتروني، ومنصة Amazon، ومتاجر التجزئة. يأتي الهاتف في خيارين من الألوان: Viridian و Iron Glass.