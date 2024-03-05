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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة بشراكة مع منظمة اليونيسيف، قائلة: إن مرحلة الطفولة المبكرة من سن يوم وحتي الست سنوات، مشيرة إلى أنه يتم التركيز كيفية إكتمال الطفل بطريقة صحيحة حتي سن الست سنوات.

وأضافت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم تشارك كل الجهات المعنية المقدمة للخدمة للطفل من مبادرات المختلفة، موضحة أن تلك الإستراتيجية تمت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وبالتالي تؤكد أن جميع الوزارات كانت شريكة فى هذه الاستراتيجية.

وتابعت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن تلك الإستراتيجية معنية بكيفية بناء قدرات الأطفال من أجل القدرة على تقديم البيئة المناسبة لهم، وكيفية عمل تدريب لكل الإخصائيين الاجتماعيين والمدربين والأطباء ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على جميع الأطفال فى مختلف المحافظات وليس فقط القاهرة.

وتتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب  معاً الشريحة الأكبر  بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة. 

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