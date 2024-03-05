الزراعة: نقدم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ: إن الدولة اتخذت عدة قرارات استبقاية خلال الفترة الماضية، وذلك لمحاربة الغلاء، متابعا: مبادرة خير مزارعنا لأهلينا تعنى بضخ كميات كبيرة من السلع.



وأضاف "سعيد صالح"، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المنتجات المقدمة ذات جودة عالية، وسعرها مناسب ومنخفض، لعدم وجود وسطاء، متابعا: نقدم السلع من المزرعة إلى المواطن بشكل مباشر وصريح.



واسترسل: الوزارة لديها 274 منفذا، وتم تطويرهم جميعا، لتشمل معظم محافظات الجمهورية، متابعا: استغللنا بعض المناطق وقمنا برفع كفائتها وتحويلها إلى منافذ بيع.



وأوضح: لدينا 200 سلعة يتم بيعها داخل المنافذ الثابتة والمتنقلة، وذلك لتغطية كافة المناطق وتقديم الخدمات للمواطنين.