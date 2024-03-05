بتكلفة 60 مليون جنيه.. تسليم مركز طبي بكفر شبين فى القليوبية| صور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية الاستلام المبدئي للمركز الطبى بكفر شبين والمدرج ضمن مبادره حياة كريمة بتكلفة 60 مليون جنيه.

وقالت المديرية أن يجرى حاليا تجهيز المركز الطبي للفرش والتجهيز لتقديم الخدمة الطبية كاملة للمواطنين في ضوء الاهتمام القياده السياسية بالمبادره الرئاسية حياه كريمة والتي تستهدف تنميه الريف المصري من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وانشاء منشآت صحية جديدة.

ويذكر أن المبني مقام علي مساحة ١٢٠٠ متر ٢ والمساحة الكلية للمركز الطبي ٢٠٠٠ متر٢ ، ومكون من ٣ طوابق.

وجار تجهيزه تمهيدا للتشغيل النهائي ، وتقديم الخدمة الطبية كاملة لأهالي قرية كفر شببن، والقرى المجاورة.

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