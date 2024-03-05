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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات لـ الموساد |تفاصيل

الشرطة التركية
الشرطة التركية

ألقت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة أشخاص، من بينهم محقق خاص، يشتبه في بيعه معلومات إلى جهاز استخبارات الموساد الإسرائيلي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها إن المحقق الخاص، وهو موظف عام سابق، يشتبه في جمع معلومات عن شركات وأفراد الشرق الأوسط في تركيا، ووضع أجهزة التتبع وشارك في المراقبة؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جزء من عملية نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول.

ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن العملية؛ كما أن إسرائيل لم تعلق على الفور على تقرير الأناضول.

وأضافت المصادر أن المحقق التركي تم تدريبه من قبل الموساد في العاصمة الصربية بلجراد وتلقى مدفوعات بالعملة المشفرة التي لم تظهر في السجلات الرسمية.

وأمرت محكمة تركية في يناير باعتقال 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

وفي فبراير، احتجزت تركيا سبعة يشتبه في بيعهم معلومات إلى الموساد.

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