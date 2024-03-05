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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقترح تحويل صناعة الأسلحة الأوروبية إلى "اقتصاد حربي"

صدى البلد

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، سبلاً يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تعزيز صناعة الأسلحة لديه حتى يتمكن من التحول إلى "وضع اقتصاد الحرب" رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقدم تييري بريتون، مفوض الصناعة الأوروبي، مقترحات لتشجيع دول الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الأسلحة معًا من الشركات الأوروبية، ولمساعدة هذه الشركات على زيادة الطاقة الإنتاجية، وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وقال بريتون وهو يستعرض الحزمة "نحن بحاجة إلى تغيير النموذج والانتقال إلى وضع اقتصاد الحرب. وهذا يعني أيضا أن صناعة الدفاع الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المخاطر، بدعمنا".

وقال بريتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكنولوجيا فرنسية، إن احتمال تولي دونالد ترامب فترة رئاسية أخرى للولايات المتحدة - الذي شكك في التزامات واشنطن تجاه الناتو - يعني أنه يتعين على أوروبا بذل المزيد من الجهد لحماية نفسها.

وقال بريتون: "في السياق الجيوسياسي الحالي، يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، بغض النظر عن نتائج انتخابات حلفائنا كل أربع سنوات".

ودفعت حرب روسيا في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إن الجهود الوطنية البحتة أقل كفاءة ويريدون من هيئات الاتحاد الأوروبي أن تلعب دورا أكبر في السياسة الصناعية الدفاعية.

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