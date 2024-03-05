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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تفتح باب التقديم للاستفادة من برنامجين دراسيين بأكاديمية النقل البحري

صدى البلد

فتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع نقابة الصحفيين باب قبول طلبات الزملاء الراغبين من أعضاء النقابة الاستفادة من التخفيضات المعلن عنها ضمن البروتوكول الموقّع بين نقابة الصحفيين، والأكاديمية  للحصول على برنامج ماجستير الاتصال السياسى والدبلوماسى، وبرنامج ماجستير صناعة الفيلم،  والحصول على خطاب من مكتب النقيب بالبرنامج، الذى يرغب الالتحاق به، خلال الفترة من 5 مارس إلى 31 مارس 2024م.


ويمنح أعضاء نقابة الصحفيين خصمًا 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا، حال تقدم (5) دارسين، وترتفع إلى 35% فى حال تقدم أكثر من (20) دارسًا.


ويحظى عضو النقابة بكامل مزايا الخصم على المصروفات الدراسية، علمًا بأن البرنامج مكون من عدد (2) دبلوم، وبحث تكميلى، ومدة الدراسة فى كل دبلوم فصلان دراسيان، بواقع 4 فصول دراسية للحصول على درجة الماجستير المهنى، والحصول على شهادة موثقة ومعتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.


كما توفر الأكاديمية جميع الاختبارات الخاصة باجتياز اختبارات اللغة الإنجليزيةATOEFL، والتحول الرقمى لأعضاء النقابة بمصروفات مناسبة.


للاستفسار عن قيمة المصروفات، ومدة الدراسة الاتصال على الرقم التالى: 01094603730
 

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