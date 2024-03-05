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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرى: تطهير 33 ألف كم من الترع فى الوادي والدلتا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل و أهمية تطهير المساقي الخصوصية في المحافظات بالتزامن مع تطهير الترع، قائلا: إنه خلال شهر مايو القادم ستكون بداية فترة أقصي الإحتياجات المائية بالتزامن مع الموسم الصيفي، وبالتالي على شبكة المجاري المائية أن تكون مطهرة بشكل كامل من أجل توصيل كميات المياه المطلوبة.

وأضاف المهندس محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المساقي الخصوصية مملوكة للمزارعين أنفسهم وهي درجة أصغر من الترع وأتخذ المياه من الترع لتوصيلها للمزارع، موضحا أن الوزارة تقوم بمجهود ضخم جدا فى هذا المجال من خلال تطهير 33 ألف كم من الترع فى مختلف أنحاء الوادي والدلتا.

وتابع المهندس محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري، أن الوزير يتابع هذا الأمر بشكل يومي وعلى مدار الساعة من أجل متابعة معدلات تنفيذ التطهيرات، والإطمئنان لدخول الموسم الصيفي وجميع الترع مطهرة، لافتا إلى أن الوزارة أيضا تقوم بهذا من أجل ضمان توصيل المياه لأول المسقي بالكمية المطلوبة والوقت المناسب.

المهندس محمد غانم وزارة الرى الري تطهير الترع تطهير المساقي الخصوصية

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