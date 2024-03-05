صحف السعودية| سوليفان طلب من جانتس إنهاء حرب غزة .. الكويت تجرِّد الإخواني المطيري من جنسيته ..حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش.. إعدام 834 شخصاً بـ إيران

وزير التجارة السعودي: فرص واعدة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي

مغادرة الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الأوكراني

«الخارجية السعودية» تطلق مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية «منصة دولي»

الخطيب: السعودية ستصبح من أكبر 5 دول في العالم استقطاباً للسيّاح

وزير خارجية مصر: وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان ضرورة ملحة

تركيا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لـ«الموساد»

الخطيب: السعودية ستصبح من أكبر 5 دول في العالم استقطاباً للسيّاح





تناولت صحف السعودية قضايا عدة متنوعة جاء على رأسها تطورات حرب الإبادة في غزة التي دخلت يومها ال150.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، انقضت أمس 150 يوماً (5 شهور تقريباً) من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف قتيل، وخلّفت معاناة إنسانية غير مسبوقة، وسط غياب لأفق صلب لإنهاء الحرب.

وفي حين حذّرت منظّمة الصحة العالمية من أن «أطفالاً يموتون جوعاً في مستشفيين في شمال غزة»، فإن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة بهدف إحراز تهدئة لم تتمكن، حتى الآن من «التوصل إلى نقطة تؤدي لوقف إطلاق النار»، وفق وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت مصادر مطلعة على مجريات مفاوضات التهدئة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات لا تزال تراوح مكانها بشأن التوصل إلى صياغة نهائية لاتفاق، وإن بعض العقبات لا تزال قائمة».

ميدانياً، تواصلت المواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي، وعناصر «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) في نطاق خان يونس (جنوب غزة)، إذ أعلنت «القسام» أنها «أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس».

وفي أميركا، بدأ الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أمس، زيارته للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة «وقف مؤقت لإطلاق النار»، بينما وجدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقف دفاعي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بعد أيام فقط من استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر للمطالبة بوقف النار فوراً في غزة.

وأوردت الصحيفة ما أفادت بع هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طلب من بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إنهاء العمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة وفق جدول زمني محدد.

وقالت الهيئة إن الولايات المتحدة تشعر أن خطط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتم شرحها لهم بما فيه الكفاية.

وأضافت أن مستشار الأمن القومي الأميركي الذي اجتمع في واشنطن مع غانتس شكك في إمكانية إنشاء إدارة دولية خاصة بالمساعدات من دون السلطة الفلسطينية.

كما نقلت الصحيفة ما أفادت به قناة «تي آر تي» الرسمية التركية اليوم (الثلاثاء)، بأن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل 7 أشخاص اشتبه بأنهم جمعوا معلومات وباعوها لـ«الموساد» الإسرائيلي.



ذكرت صحيفة الشرق الأوسطـ، قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة الزغبي، والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.

وأثارت قضية الفتاة المصرية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما يجري تداوله من روايات حول إنهائها حياتها بنفسها بعد تعرضها للابتزاز من زملاء لها.

ووفق الروايات المتداولة، فإن مشادّة وقعت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وزميلتها شروق، التي كانت تقيم معها بالسكن الجامعي، «فأقدمت الأخيرة على التقاط صور لنيرة خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية قاموا بابتزاز نيرة، وتهديدها بنشر صورها فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار».

وتُوفيت نيرة بعد نقلها إلى مستشفى العريش، واحتجازها بغرفة «العناية المركزة»، عقب تناولها «حبة غلال سامة»، في حين شيَّعت الأسرة جثمانها إلى مثواه الأخير.

نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر اليوم (الثلاثاء).

وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 في المائة، مقارنة بسنة 2022.

وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص بالبلاد، بعد تنفيذ 972 حكماً بالإعدام في 2015، بحسب تقرير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.

من جانبها، أكدت صحيفة الرياض في افتتاحيتها على أنه ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعلاقات قوية وعميقة، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فضلاً عن عمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هنا لم يكن غريباً أن تظهر الاجتماعات الخليجية التوافق في الرؤى والمواقف حول مختلف القضايا.

وتشدد الاجتماعات الرسمية التي تعقدها دول الخليج العربي، سواء القمم الخليجية أو الاجتماعات الوزارية على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.

وشهد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير التوافق التام على كل القضايا المطروحة، هذا التوافق بدا واضحاً في 89 بنداً شملها البيان الختامي للمجلس، تناولت العديد من القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.

وتجلى التوافق الخليجي بين دول المجلس، عندما استعرض موضوع حقل الدرة، مقراً بوقوعه في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

كذلك امتد التوافق الخليجي إلى ملف قضية العرب الأولى، وهي قضية فلسطين، حيث أدان المجلس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.



ذكرت صحيفة الرياض، نظمت غرفة الرياض مساء أمس، منتدى الأعمال السعودي التركي ومعرض المنتجات التركية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة 200 شركة تركية متخصصة في عدد من القطاعات.

وقال القصبي في المنتدى: " إن المملكة تشهد تحولاً غير مسبوق في مختلف المجالات بسبب ما حباها الله من مميزات نسبية ووجود قيادة حكيمة وطموحة وحازمة إضافة إلى خدمة الحرمين الشريفين ورؤية طموحة وشعب 80% منهم في عمر الشباب، وكذلك ثروات كبيرة من النفط والمعادن التي يقدر مخزونها بحوالي 1.5 تريليون دولار"، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يتم التباحث حولها بين قطاعي الأعمال .

نوهت صحيفة الرياض، بأنه غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.



من جانبها، ذكرت صحيفة عكاظ، دعا وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع لأهالي القطاع، محذراً من خطورة الوضع في غزة.

وقال شكري خلال استقباله (الإثنين) لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ إن الوضع في القطاع أصبح في غاية الخطورة.

ذكرت صحيفة عكاظ، أنه أوردت الصحيفة، أطلقت وزارة الخارجية السعودية، (الاثنين)، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية «منصة دولي»، التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض.

وذكرت الصحيفة، بأنه قوبل قرار تجريد الكويت لحاكم المطيري من جنسيته بترحيب واسع في الأوساط الكويتية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها خطوة حاسمة لمواجهة فكر «الإخوان» .

وجاء القرار، أمس (الإثنين)، بعد نحو شهرين من توقيف السلطات التركية لرئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.

وبحسب جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، فإن القرار صادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وصدر ضد حاكم المطيري وآخرين.

وجاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية».



يأتي ذلك فيما أوردت الصحيفة، تسليم الإنتربول السعودي، نظيره الباكستاني مجرماً مطلوبا منذ 20 عاما في قضية قتل.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية، فإن شرطة إقليم البنجاب تسلمت من المملكة العربية السعودية المطلوب عابد حسين المتهم بقتل رجل بالرصاص في مركز شرطة سوهدارا عام 2004، واختبأ ثم هرب إلى الخارج.



أخير من عكاظ، ففيما احتفت وزارة السياحة بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق الهدف، كشف وزير السياحة أحمد الخطيب خطط المملكة الجديدة لاستهداف 150 مليون سائح بحلول العام 2030 بعد تحقيقها مستهدفاتها السابقة عند 100 مليون سائح العام الماضي، وقبل 7 أعوام من مستهدفاتها.

وقال الخطيب في مقابلة خاصة مع «العربية Business»: «إن السعودية ستصبح من أكبر 5 دول في العالم استقطاباً للسيّاح». وأشار إلى استعداد المملكة لإطلاق حزمة تحفيزية للمستثمرين اليوم لجعل القطاع الأسهل والأقل تكلفة للعمل فيه.

ولفت إلى أن السعودية تركز على السياحة الوافدة من الخارج بجانب السياحة الداخلية. وقال: «لدينا كل الممكنات السياحية لاستقطاب السيّاح عالمياً، ونستهدف 70 مليون سائح خارجي بحلول 2030 مقارنة مع 27 مليوناً حالياً، كما حققنا 77 مليون سائح من الداخل في 2023، وحققنا 17 مليون سائح من الخارج في 2023، وكان عدد السيّاح من الخارج من أجل العمرة في 2023 نحو 13.5 مليون سائح، وحرصنا على تشجيع المعتمرين لزيارة المناطق الأخرى في المملكة».

