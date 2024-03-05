التحالف الوطني: 86% من المساعدات في قطاع غزة من أموال المصريين

قال الدكتور أيمن حسين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف وجميع أجهزة الدولة تري أن موضوع مساعدات أهالي غزة أمر واجب وطني وإنساني، مشيرا إلى أنه يعد دور مصر الذى لن ينتهي.

وأضاف الدكتور أيمن حسين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه 86% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة من أموال المصريين.

وتابع الدكتور أيمن حسين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك تنسيقا كبيرا جدا بين جمعيات التحالف الوطني لإرسال القوافل إلى غزة، لافتا: “منذ حوالي 10 أيام تم إدخال 32 تريلة”.