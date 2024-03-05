4 مصادر تكشف عن نصيحة هاريس للرئيس بايدن حول غزة

كشفت 4 مصادر أمريكية عن النصيحة التي وجهتها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى رئيسها جو بايدن حول غزة، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



وقالت الصحيفة إن كامالا هاريس،نصحت أعضاء الإدارة خلال اجتماعات خاصة بـالعمل على تهدئة غضب الأمريكيين مما يدور في فلسطين.

ونصحت هاريس الرئيس جو بايدن ومسئولين بارزين آخرين بأن تُظهر الإدارة المزيد من التعاطف مع الشهداء في غزة.

وحثّت هاريس خلال اجتماع مع الوزير الإسرائيلي بيني جانتس على وقف القتال في غزة وعلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأجرت هاريس محادثات أمس الاثنين في البيت الأبيض مع بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية والخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

