إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعـ.ن قرب حوارة وقوات الاحتلال تطلق النار على المنفذ

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي في هجوم طعن الذي وقع قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.

وقالت القناة السابعة العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط في المنطقة التي وقع فيها هجوم الطعن.

وزعمت القناة العبرية أن منفذ العملية صبي فلسطيني يدعى محمد شحادة 16 عاماً من قرية عوريف في منطقة نابلس.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال، ، أطلقت النار على شاب قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب لم تُعرف هويته، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.