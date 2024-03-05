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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد صبي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حوارة

أرشيفية
أرشيفية

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد الطفل الفلسطيني محمد هشام شحادة (16 عاما) والذي كان أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، قبل قليل، باستشهاد الطفل شحادة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان.

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