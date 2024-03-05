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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5500 طفل معرض لخطر الموت في غزة .. تفاصيل

أوضاع كارثية
أوضاع كارثية

قالت منظمة اليونيسف الأممية إن ما لا يقل عن 5500 طفل من المقرر أن يولدوا في الشهر المقبل معرضون لخطر الموت، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

ذكرت المنظمة ان الازمة العميقة تتكشف في انه لا تستطيع أمهاتهم إجراء فحوصات ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة بسبب القصف والنزوح.

بل إن هناك مخاوف كبيرة  من حدوث الولادة المبكرة، وفقًا لما ذكرته وكالة صحة الأم التابعة للأمم المتحدة.

وقالت اليونيسف إن أكثر من 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 23 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقرًا غذائيًا حادًا، مع إمكانية الوصول إلى وجبة غذائية أو أقل يوميًا.

أعمارهم الحوامل والمرضعات الحوامل النساء الحوامل الولادة المبكرة أمم المتحدة الشهر المقبل

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