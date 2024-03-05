5500 طفل معرض لخطر الموت في غزة .. تفاصيل

قالت منظمة اليونيسف الأممية إن ما لا يقل عن 5500 طفل من المقرر أن يولدوا في الشهر المقبل معرضون لخطر الموت، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

ذكرت المنظمة ان الازمة العميقة تتكشف في انه لا تستطيع أمهاتهم إجراء فحوصات ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة بسبب القصف والنزوح.

بل إن هناك مخاوف كبيرة من حدوث الولادة المبكرة، وفقًا لما ذكرته وكالة صحة الأم التابعة للأمم المتحدة.

وقالت اليونيسف إن أكثر من 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 23 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقرًا غذائيًا حادًا، مع إمكانية الوصول إلى وجبة غذائية أو أقل يوميًا.