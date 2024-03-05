أبوعبيدة يوجه نداء عاجلا لأبناء الأمتين الإسلامية والعربية

استغاثه عاجلة..

وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام طلبا عاجلا لجماهير الأمة بضرورة التبرع المادي لدعم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة، للمساعدة في التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال أبوعبيدة في ندائه للأمة: يرجى إرسال الأموال عبر المعلومات التالية 1: عملة Usdt 2 : شبكة TRC20

3 : رابط المحفظة TLFq31a2HEBXEy8tBkXq6ctoUZKaQ2zRPc

او تواصل عبر المعرف @ASDTYO23☑ وانه لجهاد نصر أو استشهاد"

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات فجر يوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال منازل ومربعات سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت المصادر الطبية حسب ما نقلته مراسلة “أمد للإعلام”، عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مربعا سكنيا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال بيت لاهيا ، وآخر يعود لعائلة الغندور، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لاهيا، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ومخيم المغازي في المحافظة الوسطى.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خانيونس، دون إصابات.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيداً من مناطق متفرقة في خانيونس