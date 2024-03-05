شاهد عيان يكشف تفاصيل استهداف قوات الاحتلال الأهالي أثناء انتظار المساعدات

قال شاهد عيان على حادث إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الأهالي في غزة لشبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بينما كان الناس ينتظرون وصول المساعدات مساء الاثنين في شمال غزة.

أوضح شاهد العيان الذي كان في مكان الحادث، أن إطلاق النار وقع عند دوار الكويت بشارع الرشيد بمدينة غزة قبيل منتصف ليل الاثنين.

قال صحفي محلي لشبكة CNN: "كانت هناك نيران متفرقة، وكان بإمكاننا رؤية الرصاص الأحمر فوق رؤوسنا".

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضحايا، ولم توضح البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة خلال الليل ما إذا كان أي شخص قد قُتل أو أصيب في الحادث.

وأمس الاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية، هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”.