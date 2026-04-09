انقلب بهم الموتوسيكل.. إصابة اثنين في حادث على طريق جمصة

أصيب اثنان باصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة اثنين إثر

انقلاب موتوسيكل مابين القطنه والتخشيبة بطريق جمصة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من سعد محمد سعد المنشاوي 16 عاما مقيم الجزائر بلقاس بما بعد الارتجاج

ونزيف بالمخ و محمد السيد محمود احمد 16 عاما مقيم الجزائر بلقاس بما بعد الارتجاج

و نزيف بالمخ

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق