وزير الخارجية الفلسطيني يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المالكي غزة تتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة، مؤكداً أن إسرائيل تعزز سياسة التهجير ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تمنع دخول الأدوية والغذاء لقطاع غزة، مؤكداً 80 % من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون في غزة.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع لمزيد من التدهور في المنطقة، مضيفاً أن إسرائيل عازمة على تدمير الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، مضيفاً أن إسرائيل خفضت المساعدات الواردة لغزة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد سكان غزة.