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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي يستعد لمواجهة الزمالك في كأس مصر

صدى البلد

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب أحمد حسن :"وسام أبو علي يواصل التأهيل في الجيم وبرنامج مكثف لتجهيزه لرحلة السعودية".
 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.

 

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الأهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

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