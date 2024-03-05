بالتعاون مع سفارة أيرلندا.. المركز المسيحي الإسلامي ينظم ورشة موسيقية| صور

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، ورشة موسيقية للتبادل الثقافي بالتعاون مع سفارة أيرلندا، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ونولا اوربين سفيرة أيرلندا في مصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

هدفت الورشة إلى تعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى، وتبادل الخبرات الموسيقية والتراثية بين مصر وأيرلندا، وذلك احتفالا بذكرى القديس باتريك الأيرلندية.

تضمنت الورشة عروضًا موسيقية حول تاريخ الموسيقى في كل بلد، بالإضافة إلى عزف المقامات الموسيقية التي تميز كل بلد، حيث تعرف الموسيقيون المصريون والأيرلنديون على الموسيقى والآلات التقليدية والتراثية لبعضهم البعض، والعزف معاً بتنوع آلاتهم الموسيقية.

والجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وفض النزاعات.