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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي: مصر لا تدخر جهدا في توفير الدعم والمساعدات للأشقاء بغزة

عمليات الإنزال الجوي
عمليات الإنزال الجوي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لا تدخر جهدا في دعم ومساعدة الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الحرب الغاشمة غير المسبوقة.

 

وأضاف خلا مداخلته الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، أن الإنزال الجوي لا يتم دون وجود اتصال وتواصل بين الجيش الإسرائيلي والدول المشاركة في الإنزال، متابعا: نأمل أن يتم التواصل إلى حل لوقف إطلاق النار.

واسترسل: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الحرب حتى الوصول إلى نقطة معينة، ولذلك من المتوقع أن يستمر القتال لفترة طويلة.


وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب في توقف عمل منظمة الأونروا، وذلك بدعم بعض الدول، متابعا: هناك تضارب وتناقض واضح من قبل العديد من الدول.

جمال بيومي قطاع غزة الإنزال الجوي الجيش الإسرائيلي الاحتلال

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