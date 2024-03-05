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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت يتوعد حزب الله: عدوانهم يقربنا من نقطة الحسم العسكري

جالانت
جالانت

صرح وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي،يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، بأن اعتداءات حزب الله "تقربنا أكثر" من الحسم العسكري في لبنان.

وجاء ذلك خلال لقائه المنسق الرئاسي الأميركي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة عاموس هوكستين، في تل أبيب.

ووفقا لتقارير اعلامية مختلفة، أبلغ جالانت الموفد الرئاسي الأمريكي بأن "أي عدوان من حزب الله سيقربنا من الحسم العسكري في لبنان".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "ملتزمون بالجهود الدبلوماسية لإيجاد حل بشأن لبنان".

وفي وقت سابق، قال جالانت، إن إسرائيل ستكثف ضرباتها على حزب الله في لبنان، بغض النظر عن الاتفاق المحتمل مع حماس بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "نخطط لتكثيف فعالية النيران ضد حركة حزب الله، التي لا تستطيع إيجاد بديل للقادة الذين قمنا بتصفيتهم، وفي حالة التوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، فسنكثف إطلاق النار في الشمال وسنواصل العمليات حتى يتم طرد حزب الله"، حسب ما ذكرت "تاس".

واتهم جالانت، إيران وحزب الله وحماس بأنهم منشغلون بتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من 7 أكتوبر وإشعال النار في المنطقة.

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