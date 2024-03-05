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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تغرم مودرن فيوتشر ماليا بسبب هيثم عرابي.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الاعلامي أمير هشام عن توقيع غرامة علي مودرن فيوتشر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب امير هشام:" رابطة الأندية تقرر توقيع غرامة 25 ألف جنيه على مودرن فيوتشر بسبب دخول هيثم عرابي الممر الخاص بغرف الحكام بعد مباراة سموحة للإعتراض على الحكم".

وشن وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، هجومًا حادًا ضد ناصر ماهر لاعب الفريق السابق والمنتقل إلى الزمالك فييناير الماضي، مؤكدا أنه سيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب بسبب تشويه سمعة النادي، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "عملنا الواجب مع الزمالك في صفقة ناصرماهر، وهو تحدث عن تنازله على أموال للرحيل، وهو مديون لنادي فيوتشر بـ 350 ألف جنيه، فهو لم يتنازل عن جنيه،وسنقدم شكوى رسمية ضد اللاعب في اتحاد الكرة، وهو يدعي إدعاءات غير صحيحة، وهو يؤثر على سمعة النادي، فهويريد اثبات انه زمالكاوي حتى النخاع لجمهور النادي، وسنقاضيه لأنه يشوه سمعة النادي والإدارة".

 

وأضاف: "ناصر كان في النادي الأهلي وفوجئنا بتصريحاته بأنه يقول أنه زمالكاوي منذ ولادته، المفروض أننا نعيش فيعالم الاحتراف، وناصر ماهر رفض السفر مع فيوتشر إلى ليبيا وتم معاقبته ماليًا وخصم 500 ألف جنيه، ما يحدثاستغلال لمشاعر الجماهير".

وأكد: "الموضوع أصبح في الماديات فقط، لا يوجد لاعب منتمي، وأتمنى من جماهير مصر عدم السير وراء تلكالتصريحات".

وزاد: "تحدثت مع أحمد سليمان، بأن التصريحات غير مقبولة ولا يجوز الإدلاء بتلك الأحاديث، وأبلغني أنه سيقدم اعتذاررسمي، ولم يحدث أي شئ، ناصر ماهر أخطأ في كل الناس، فهل ذلك سوف يُفرح جمهور الزمالك العظيم".

وأضاف: "لن أوافق على رحيل أحمد عاطف مطلقا لأي نادٍ مصري، وسأوافق فقط على رحيله للاحتراف الخارجي فقط،ولن يرحل عن النادي إلا في حالة انتهاء عقده، ولدينا في مصر مشكلة في رأس الحربة، ونحتاج لوجود مهاجمين شبابمميزين في منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

350 ألف جنيه الإعلامي أمير هشام برنامج بوكس تو بوكس جمهور الزمالك لاعب الفريق مباراة سموحة منتخب مصر وليد دعبس وناصر ماهر

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