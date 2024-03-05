ننتظر اعتزاله.. تعليق مثير من شوبير على ميسي

نشر الإعلامي أحمد شوبير منشورا عن أفضل لاعب بالعالم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: "ميسي هو الأفضل في العالم، ننتظر اعتزاله لكي نستطيع أن نقول عن لاعب آخر إنه الأفضل في العالم".

وأكد البرازيلي نيمار، نجم الهلال، رغبته الشديدة في اللعب مجددا مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وتزامل نيمار مع ميسي خلال مناسبتين، الأولى مع برشلونة من 2013 حتى 2017، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.

وفي صيف 2021، لعب ميسي ونيمار سويا في باريس سان جيرمان، قبل رحيل الثنائي في صيف 2023.