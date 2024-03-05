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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

محافظ بورسعيد يترأس
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المنطقة الصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اللواء محمد بصلة،  وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

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وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المنطقة الصناعية

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واكد الغضبان أن محافظة بورسعيد أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الصناعية، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

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