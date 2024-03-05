بورسعيد تعقد اختبارات مسابقة توفاس الدولية بجميع مدارس التعليم العام

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب التعليم العام بالمحافظة أدوا اليوم اختبارات مسابقة "توفاس" الدولية.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أنه تم عقد اختبارات مسابقة "TOFAS" في الرياضيات، على مستوى المحافظة، تحت إشراف محمود بدوي مدير عام التعليم العام، و مديري المراحل التعليمية بالتعاون مع الادارات التعليمية.

وأشار "عبد التواب" إلى أنّ هذا الاختبار لتقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وإبداع في الرياضيات في أقل وقت ممكن، لافتا إلى أن الاختبارات استهدفت طلاب التعليم العام من المرحلة الابتدائية والاعدادية الثانوية " عربي - لغات - خاص " بجميع مدارس بورسعيد

بجميع مدارس بورسعيد تعقد اختبارات مسابقة "توفاس" الدولية 1000272879 1000272867 1000272885 1000272888 1000272876 1000272882 1000272870 1000272873

ونوه وكيل تعليم بورسعيد بأن أهمية الاختبار تكمن في إثارة التحدي بين الطلاب كحافز لهم، يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ما يدعم مبدأ التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.