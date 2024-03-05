عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد ووزير البترول يتفقدان فصول مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية.. صور

محافظ بورسعيد أن
محافظ بورسعيد أن المدرسة تعد أعظم خدمة مجتمعية مقدمة لأبناء

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ،  المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية  ،  وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة مشروعات الطاقة والغاز بمحافظة بورسعيد ، و بحضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي. والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب

وبدأت جولة وزير البترول و محافظ بورسعيد،  بزيارة مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة،  حيث تم عقد لقاء داخل أحد قاعات المدرسة،  لعرض فيلم تسجيلي تعريفي عن المدرسة و نشأتها و التخصصات الموجودة بها،  و المواد التعليمية المقدمة من خلالها فضلا عن دورها في تأهيل الطلاب و الطالبات لسوق العمل،  وحضر اللقاء أيضا النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة و الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام ،  و النائب حسن عمار عضو مجلس النواب ،  و ممثلي شركة ايني الايطالية و مسئولي مدرسة ظهر.

و خلال جولتهما ،  تفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة و المعامل، حيث استمعا لشرح من المعلمين حول المواد التي يتم تدريسها داخل مدرسة ظهر،  وكيفية تلقى المادة التعليمية و تأهيل الطلاب،  كما حضر المحافظ والوزير درس لمادة « اللغة العربية» بأحد فصول المدرسة.

و التقى الوزير والمحافظ،  الطلاب و الطلاب داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة،  وتبادل المحافظ و الوزير الحديث مع الطلاب والطالبات،  وتوجه محافظ بورسعيد لأحد الطالبات بسؤالها حول كيفية التحاقها بالمدرسة و رأيها حول المادة التعليمية المقدمة و رغبتها بعد انتهاء الدراسة،  حيث أكدت الطالبة انها كانت حريصة على الالتحاق بمدرسة ظهر لتأهليها بشكل مناسب لسوق العمل،  مما يسهم في تعدد فرص العمل أمامها بعد التخرج ،  مشيدة بإمكانيات المدرسة التعليمية و كفاءة المعلمين،  حيث أكدت أنها شهدت مستوى دراسي على أعلى مستوى داخل المدرسة منذ التحاقها بها  فيما أكد أحد الطلاب أنه عندما تقدم للالتحاق بالمدرسة،  خاض العديد من الاختبارات الالكترونية و اختبارات الذكاء والمهارات المتعددة.

كما تفقد الوزير و المحافظ ،  أقسام الطاقة و الكهرباء داخل المدرسة، و شاهدا الادوات و الاجهزة العملية داخل المعامل، وتأكدا من أن جميع الطلاب يحصلون على التدريبات و المهارات اللازمة لتأهيلهم  لسوق العمل على أعلى مستوى

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية بمستوى الطلاب و الطالبات داخل المدرسة ، حيث أكد على تقديم كامل الدعم للمدرسة للاستمرار في تطوير المستوى التعليمي و التدريبي للطلاب و الطالبات، والحفاظ على المستوى المتميز بها .

استمرار أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع الأمين في بورسعيد

لضمان انتظام الطلاب بمدارس بورسعيد خلال رمضان.. تعديل جداول امتحانات الشهر|مستندات

وخلال كلمته، قال محافظ بورسعيد أن المستوى المتميز لمدرسة ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة جاء نتيجة تعاون مثمر بين وزارة البترول و محافظة بورسعيد و شركة ايني،  لافتا أنه يتم تقديم أحدث المناهج الدراسية و طرق التدريس داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية،  معربا عن فخره بالمستوى المتميز للطلاب و الطالبات،  خلال تفقده المدرسة 

محافظ بورسعيد أن المدرسة تعد أعظم خدمة مجتمعية مقدمة لأبناءنا| صور

1000272770
1000272770
1000272791
1000272791
1000272809
1000272809
1000272806
1000272806
1000272812
1000272812
1000272803
1000272803
1000272797
1000272797
1000272764
1000272764
1000272800
1000272800
1000272788
1000272788
1000272755
1000272755
1000272794
1000272794
1000272761
1000272761
1000272752
1000272752
1000272773
1000272773

 كما حرص محافظ بورسعيد على سؤال الطلاب حول الدروس الخصوصية.

 وأكد الطلاب لمحافظ بورسعيد أنه لا يحصلون على دروس خصوصية،  نتيجة الفهم الكافي للمادة التعليمية خلال اليوم الدراسي، 

 وقال محافظ بورسعيد  أن المدرسة تعد أعظم خدمة مجتمعية مقدمة لأبناءنا في بورسعيد.

بورسعيد الاختبارات الالكترونية الثروة المعدنية الطاقة والغاز اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النائب طلعت السويدى المواد التعليمية شركة ايني الإيطالية طارق الملا وزير البترول عادل الغضبان محافظ بورسعيد مشروعات الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع الأمين في بورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف و تطوير شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ| صور

محافظ بورسعيد يتابع مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة مستجدات العمل في مشروعات الغاز

الغضبان: الموقع المميز لبورسعيد واهتمام الدولة به ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية

قرار بإخلاء وحدة إدارية لتسكين المستحقين ببورسعيد

إيني الإيطالية تنشئ مدرسة حقل ظهر الفنية ببورسعيد باستثمارات 5.5 مليون دولار

بورسعيد .. انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القناة الإعدادية للبنين

محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة ويشيد بالمنتجات المقدمة بالمعرض| صور

ترشيحاتنا

جالانت يتوعد حزب الله: عدوانهم يقربنا من نقطة الحسم العسكري

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب

7 أيام بمدينة مهجورة ودفن أسبوعا تحت الأرض.. بلوجر يثير الجدل بتحديات غريبة

استعدادات في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

فيديو

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ