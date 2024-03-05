محافظ بورسعيد ووزير البترول يتفقدان فصول مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية.. صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية ، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة مشروعات الطاقة والغاز بمحافظة بورسعيد ، و بحضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي. والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب

وبدأت جولة وزير البترول و محافظ بورسعيد، بزيارة مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة، حيث تم عقد لقاء داخل أحد قاعات المدرسة، لعرض فيلم تسجيلي تعريفي عن المدرسة و نشأتها و التخصصات الموجودة بها، و المواد التعليمية المقدمة من خلالها فضلا عن دورها في تأهيل الطلاب و الطالبات لسوق العمل، وحضر اللقاء أيضا النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة و الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام ، و النائب حسن عمار عضو مجلس النواب ، و ممثلي شركة ايني الايطالية و مسئولي مدرسة ظهر.

و خلال جولتهما ، تفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة و المعامل، حيث استمعا لشرح من المعلمين حول المواد التي يتم تدريسها داخل مدرسة ظهر، وكيفية تلقى المادة التعليمية و تأهيل الطلاب، كما حضر المحافظ والوزير درس لمادة « اللغة العربية» بأحد فصول المدرسة.

و التقى الوزير والمحافظ، الطلاب و الطلاب داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة، وتبادل المحافظ و الوزير الحديث مع الطلاب والطالبات، وتوجه محافظ بورسعيد لأحد الطالبات بسؤالها حول كيفية التحاقها بالمدرسة و رأيها حول المادة التعليمية المقدمة و رغبتها بعد انتهاء الدراسة، حيث أكدت الطالبة انها كانت حريصة على الالتحاق بمدرسة ظهر لتأهليها بشكل مناسب لسوق العمل، مما يسهم في تعدد فرص العمل أمامها بعد التخرج ، مشيدة بإمكانيات المدرسة التعليمية و كفاءة المعلمين، حيث أكدت أنها شهدت مستوى دراسي على أعلى مستوى داخل المدرسة منذ التحاقها بها فيما أكد أحد الطلاب أنه عندما تقدم للالتحاق بالمدرسة، خاض العديد من الاختبارات الالكترونية و اختبارات الذكاء والمهارات المتعددة.

كما تفقد الوزير و المحافظ ، أقسام الطاقة و الكهرباء داخل المدرسة، و شاهدا الادوات و الاجهزة العملية داخل المعامل، وتأكدا من أن جميع الطلاب يحصلون على التدريبات و المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل على أعلى مستوى

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية بمستوى الطلاب و الطالبات داخل المدرسة ، حيث أكد على تقديم كامل الدعم للمدرسة للاستمرار في تطوير المستوى التعليمي و التدريبي للطلاب و الطالبات، والحفاظ على المستوى المتميز بها .

وخلال كلمته، قال محافظ بورسعيد أن المستوى المتميز لمدرسة ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة جاء نتيجة تعاون مثمر بين وزارة البترول و محافظة بورسعيد و شركة ايني، لافتا أنه يتم تقديم أحدث المناهج الدراسية و طرق التدريس داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية، معربا عن فخره بالمستوى المتميز للطلاب و الطالبات، خلال تفقده المدرسة

محافظ بورسعيد أن المدرسة تعد أعظم خدمة مجتمعية مقدمة لأبناءنا| صور 1000272770 1000272791 1000272809 1000272806 1000272812 1000272803 1000272797 1000272764 1000272800 1000272788 1000272755 1000272794 1000272761 1000272752 1000272773

كما حرص محافظ بورسعيد على سؤال الطلاب حول الدروس الخصوصية.

وأكد الطلاب لمحافظ بورسعيد أنه لا يحصلون على دروس خصوصية، نتيجة الفهم الكافي للمادة التعليمية خلال اليوم الدراسي،

وقال محافظ بورسعيد أن المدرسة تعد أعظم خدمة مجتمعية مقدمة لأبناءنا في بورسعيد.