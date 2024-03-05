استمرار أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع الأمين في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن إنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير و رفع كفاءة منظومة الطرق بجميع أحياء بورسعيد ، فإن الأجهزة التنفيذية ببورسعيد واصلت العمل في استكمال طبقة الأسفلت الأولي بالمرحلة الثانية بشارع الأمين بحي المناخ ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد بالتنسيق مع حي المناخ،

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير شارع الأمين 1000272492 1000272495 1000272504 1000272501 1000272489 1000272486 1000272498

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل رصف و وضع الأسفلت بالطريق، و تركيب أعمدة الإنارة وفقا لخطة زمنية محددة ،لرفع كفاءة منظومة الطرق و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الامين ، و التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو العمل في أقرب وقت.