استمرار أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع الأمين في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن إنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير و رفع كفاءة منظومة الطرق بجميع أحياء بورسعيد ، فإن الأجهزة التنفيذية ببورسعيد واصلت العمل في استكمال طبقة الأسفلت الأولي بالمرحلة الثانية بشارع الأمين بحي المناخ ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد بالتنسيق مع حي المناخ،
وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل رصف و وضع الأسفلت بالطريق، و تركيب أعمدة الإنارة وفقا لخطة زمنية محددة ،لرفع كفاءة منظومة الطرق و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .
ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الامين ، و التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو العمل في أقرب وقت.