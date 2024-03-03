بورسعيد .. انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القناة الإعدادية للبنين

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القناة الإعدادية بنين للصف الأول الاعدادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
تفقد وكيل تعليم بورسعيد فاعليات برنامج اليوم الرياضي من الأنشطة التربوية المختلفة الممزوجة بالمناهج والمواد الدراسية والتطبيق العملي لها مثل مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الإنجليزية إلى جانب تفعيل الأنشطة الرياضية بفناء المدرسة والكشافة والتربية الموسيقية والتربية الزراعية بحديقة المدرسة.
أعرب وكيل وزارة تعليم بورسعيد عن سعادته بكثافة حضور الطلاب المستهدفين من اليوم الرياضي، لافتا إلى أن تواجد الطالب بالمدرسة لتلقى العلم وممارسة الأنشطة التربوية المختلفة هو العامل الأساسي لانضباط العملية التعليمية وتكوين شخصية الطالب السوية وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور محمد التواب بجهود إدارة المدرسة والطاقم المعاون لها تحت قيادة وائل الصيفي لتوفير بيئة مدرسية جاذبة للطلاب، موجها الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول لتحقيق الانضباط المدرسي.