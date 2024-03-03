بورسعيد .. انطلاق فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القناة الإعدادية للبنين

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي بمدرسة القناة الإعدادية بنين للصف الأول الاعدادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تفقد وكيل تعليم بورسعيد فاعليات برنامج اليوم الرياضي من الأنشطة التربوية المختلفة الممزوجة بالمناهج والمواد الدراسية والتطبيق العملي لها مثل مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الإنجليزية إلى جانب تفعيل الأنشطة الرياضية بفناء المدرسة والكشافة والتربية الموسيقية والتربية الزراعية بحديقة المدرسة.

أعرب وكيل وزارة تعليم بورسعيد عن سعادته بكثافة حضور الطلاب المستهدفين من اليوم الرياضي، لافتا إلى أن تواجد الطالب بالمدرسة لتلقى العلم وممارسة الأنشطة التربوية المختلفة هو العامل الأساسي لانضباط العملية التعليمية وتكوين شخصية الطالب السوية وفقا لرؤية مصر 2030.

يوم رياضي بمدرسة القناة بنين فى بورسعيد 1000271791 1000271809 1000271800 1000271767 1000271824 1000271758 1000271797 1000271785 1000271788 1000271755 1000271776 1000271782 1000271773 1000271794 1000271761

وأشاد الدكتور محمد التواب بجهود إدارة المدرسة والطاقم المعاون لها تحت قيادة وائل الصيفي لتوفير بيئة مدرسية جاذبة للطلاب، موجها الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول لتحقيق الانضباط المدرسي.