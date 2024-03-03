محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة ويشيد بالمنتجات المقدمة بالمعرض| صور

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي، ضمن المعارض المقامة سنويا لدعم الأسر المنتجة و أصحاب الحرف اليدوية، و دعم الصناعات اليدوية للمرأة، وذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.
وتفقد محافظ بورسعيد ، أقسام المعرض والذي يضم منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة، حيث استمع المحافظ للجهود المبذولة لاقامة المعرض و ما يشمله من منتجات يدوية و حرفية صنعت على أعلى مستوى
وخلال جولته أشاد اللواء عادل الغضبان بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء وغرس القيم والأخلاق فى نفوس أطفالهم ، كما أشاد بالمنتجات التي قدمتها العارضات وجودتها، وحرصهم على ايجاد مصدر دخل لهم من خلال تعلم الحرف اليدوية و صناعة مختلف المنتجات اليدوية.
كما التقى محافظ بورسعيد العارضات، مقدما لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المعرض و اليوم العالمي للمرأة ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذي يسهم في دعم السيدات للاستمرار في صناعة الأنشطة والمنتجات اليدوية المميزة و التي اصبحت مصدر دخل اضافي لهن