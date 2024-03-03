محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة ويشيد بالمنتجات المقدمة بالمعرض| صور

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي، ضمن المعارض المقامة سنويا لدعم الأسر المنتجة و أصحاب الحرف اليدوية، و دعم الصناعات اليدوية للمرأة، وذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ بورسعيد ، أقسام المعرض والذي يضم منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة، حيث استمع المحافظ للجهود المبذولة لاقامة المعرض و ما يشمله من منتجات يدوية و حرفية صنعت على أعلى مستوى

وخلال جولته أشاد اللواء عادل الغضبان بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء وغرس القيم والأخلاق فى نفوس أطفالهم ، كما أشاد بالمنتجات التي قدمتها العارضات وجودتها، وحرصهم على ايجاد مصدر دخل لهم من خلال تعلم الحرف اليدوية و صناعة مختلف المنتجات اليدوية.

محافظ بورسعيد يشيد بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء 1000271647 1000271668 1000271635 1000271659 1000271665 1000271653 1000271656 1000271650 1000271671 1000271641

كما التقى محافظ بورسعيد العارضات، مقدما لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المعرض و اليوم العالمي للمرأة ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذي يسهم في دعم السيدات للاستمرار في صناعة الأنشطة والمنتجات اليدوية المميزة و التي اصبحت مصدر دخل اضافي لهن