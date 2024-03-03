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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح المعرض السنوي للأسر المنتجة ويشيد بالمنتجات المقدمة بالمعرض| صور

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  اليوم معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي، ضمن المعارض المقامة سنويا  لدعم الأسر المنتجة و أصحاب الحرف اليدوية،  و دعم الصناعات اليدوية للمرأة،  وذلك بحضور  جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ بورسعيد ،  أقسام المعرض والذي يضم منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة،  حيث استمع المحافظ للجهود المبذولة لاقامة المعرض و ما يشمله من منتجات يدوية و حرفية صنعت على أعلى مستوى

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وخلال جولته أشاد اللواء عادل الغضبان بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء وغرس القيم والأخلاق فى نفوس أطفالهم ، كما أشاد بالمنتجات التي قدمتها العارضات وجودتها،  وحرصهم على  ايجاد مصدر دخل لهم من خلال تعلم الحرف اليدوية و صناعة مختلف المنتجات اليدوية.

محافظ بورسعيد يشيد بدور المرأة فى المجتمع وتربية النشء

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كما التقى محافظ بورسعيد العارضات،  مقدما لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المعرض و اليوم العالمي للمرأة ،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم الذي يسهم في دعم السيدات للاستمرار في صناعة الأنشطة والمنتجات اليدوية المميزة و التي اصبحت مصدر دخل اضافي لهن

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