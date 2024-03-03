لضمان انتظام الطلاب بمدارس بورسعيد خلال رمضان.. تعديل جداول امتحانات الشهر|مستندات

عدلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جداول امتحانات الشهر بجميع المراحل التعليمية بناء على تعليمات الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لضمان انتظام الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان .

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن تعديل الجداول جاء بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وجذب الطلاب خلال الشهر الكريم للحضور الي المدرسة والتى ستشهد العديد من الأنشطة التربوية و المسابقات المتعلقة بالشهر الكريم بجانب أداء الامتحانات الشهرية.

وشدد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أنه تم وضع آلية جديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من انطلاق الامتحانات الشهرية بجميع مدارس المحافظة غدا الاثنين ٤ مارس تهدف الي عودة الانضباط المدرسي بشكل كامل لبناء شخصية الطلاب التى لن تكون الا من خلال العودة مجددا لبيتهم الثاني وهو المدرسة.

وطالب وكيل وزارة التربية و التعليم أولياء الأمور بالتعاون من أجل تحقيق الصالح العام لابنائهم مشدد على أن السناتر و الدروس الخصوصية تكسب الطلاب سلوكيات بعيدة كل البعد عن قيم المجتمع المصري.

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن تاجر العلم همه الأول و الاخير جمع المال من أولياء الأمور دون الاهتمام بتقويم سلوكيات الطلاب وتهذيبهم وتنمية روح الولاء و الانتماء لوطنهم.

جداول امتحانات بورسعيد لشهر فبراير المعدلة 1000271618 1000271617 1000271619 1000271616 1000271621 1000271620 1000271622

وأكد وكيل وزارة التربية و التعليم أنه لا تهاون مع المقصرين داخل العملية التعليمية و المدرسين المتسربين أثناء اليوم الدراسي وخاصة خلال فترة امتحانات الشهر لافتا إلى اصداره تعليمات إلى اجهزته بالمتابعة الدقيقة على مدار اليوم الدراسي خلال فترة الامتحانات و إعداد تقارير يومية من عدة جهات ترفع للعرض عليه مباشر لبيان توافقها واختلافها.

وينشر صدى البلد صورة ضوئية من الجداول قبل وبعد التعديل و الذي فتح مجال الانتظام بالمدارس الي منتصف الشهر الكريم اعتباراً من صباح الغد ٤ مارس ٢٠٢٤.