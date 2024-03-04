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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة مستجدات العمل في مشروعات الغاز

الغضبان يتابع مع
الغضبان يتابع مع أعضاء « لجنة الطاقة والبيئة» مستجدات العمل

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الإثنين، عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات  العمل في  مشروعات الطاقة و الغاز بمحافظة بورسعيد،  وذلك ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز،  جاء ذلك بحضور   النائب طلعت السويدي  رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب و أعضاء اللجنة والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والنائب حسن عمار والدكتور منصور بكري السكرتير  العام.

الغضبان يتابع مع أعضاء « لجنة الطاقة والبيئة» مستجدات العمل في مشروعات الغاز

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و أشاد محافظ بورسعيد بجهود لجنة الطاقة والبيئة في متابعة المشروعات القومية المتعلقة بمجال الطاقة،  و تقديم الدعم المستمر للارتقاء بهذه المشروعات،  ضمن خطوات التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.

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ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود محافظ بورسعيد و تعاونه المثمر،  مؤكدين ان بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة،  ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد وأعضاء اللجنة بجولة ميدانية على عدد من مشروعات الغاز و حقل ظهر لمتابعة مستجدات العمل.

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