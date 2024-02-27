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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب الحريق.. شركة إدارة القرية ببورسعيد: مؤمنون بقضاء الله ونعمل بشكل طبيعي

حريق نورس بورسعيد
حريق نورس بورسعيد

قال محمد جبر صاحب شركة إدارة منشآت سياحية المسند لها إدارة قرية النورس أقدم قرى بورسعيد السياحية المملوكة لمحافظة بورسعيد فى اول تصريح له عقب حريق أكبر كافيه ومطعم داخل القرية فجر اليوم مؤمنين بقضاء الله وقدره ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 

 

وأضاف جبر أنه لم يتم التوصل حتى الآن لمعرفة سبب اندلاع الحريق والذي حول الكافيه و المطعم الي رماد وأمتد لمنطقة الجارد الخاصة بالحفلات والتى كانت خالية من الرواد تماما.

 

وشدد جبر على أنه يحمد المولى عز وجل على عدم تعرض اي من العاملين و الرواد و النزلاء لمكروه أو إصابة لافتا أن الأرواح أغلي من كنوز الدنيا . 

وقال صاحب شركة ادارة اقدم قرى بورسعيد السياحية أن القرية تعمل بشكل طبيعي وأنه جارى العمل على رفع الركام الناتج عن الحريق عقب إنهاء قوات الحماية المدنية فى بورسعيد عملها. 

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ننشر أول صور لأقدم قرى بورسعيد السياحية عقب السيطرة على حريق بداخلها

كان حريق داخل قرية النورس السياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل قرية النورس السياحية فجرى الدفع بـ 4 سيارات للاطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.

ونجحت جهود رجال حماية بورسعيد المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

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