نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة العمل على التحول الرقمي

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، المكاتب الإدارية لموظفي الأمانة العامة المساعدة بطنطا للوقوف علي مستجدات العمل وبحث أسلوب ومنهج العمل بالإدارات والوقوف علي المعوقات وسبل حلها علي أرض الواقع.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر، مديري العموم وموظفي الأمانة بضرورة العمل علي سرعة التحول الرقمي والذي يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.

كما وجه موظفي الأمانة العامة المساعدة بطنطا بضرورة الجد والاجتهاد والحرص علي إنجاز الأعمال علي الوجه الأمثل وفي إطار اللوائح والقوانين.

على جانب آخر، كرم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عددا من موظفي الأمانة الذين بلغوا سن الإحالة المعاش تقديرا لجهودهم على مدار عملهم في خدمة جامعة الأزهر الشريف.