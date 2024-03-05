آي صاغة: ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية والدولار الموازي يدفعان الذهب للصعود

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، تعزز من تغير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وبدء دورة التيسير النقدي، وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي"جيروم باول" أمام الكونجرس غدًا الأربعاء.

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2900 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 43 دولارًا، لتسجل مستوى 2125 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2486 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، ولامس مستوى 2830 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2116 دولارًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، دفع أسعار الذهب للصعود مجددًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق كلمة "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونجرس، التي تستمر مدة يومين بداية من غد الأربعاء، بجانب ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على دلالات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.