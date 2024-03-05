عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة

صدى البلد

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. 

أشار المحافظ - في تصريح اليوم، الثلاثاء، إلى استمرار المحافظة في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، موضحا وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك بكافة الأحياء، بجانب 74 منفذًا لمبادرة المحافظة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.


طالب مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلا عن التأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع شهر رمضان، ومتابعة توافر البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.


كما طالب المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

أكد مدير مديرية تموين القاهرة ناصر ثابت استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038).

قال إنه تم إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي 87% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2028 مخبزًا بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

أضاف أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

ونوه بأنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات.

أشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، وتم أيضًا طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

لفت إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري، حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

أكد تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك، بجانب الشوادر التابعة للمحافظة بمناطق القاهرة الأربعة.

أضاف أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 20% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين.

تابع أنه سيتم تكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ حرصًا عىي توفير هذه السلعة المهمة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح أية كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأية منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة؛ لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

ترشيحاتنا

تعرف على ثواب تكرار إلقاء السلام

رئيس وزراء المجر: هيمنة الغرب انتهت .. ونظام عالمي جديد يتشكل الآن

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بعمل عسكري ضد لبنان

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الحبس والغرامة.. المخالفون بالبناء على الأراضي الزراعية أمام الدستورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| صور من كواليس مسلسل "حق عرب"

إطلالة تكشف عن مرض داليا مصطفى| شاهد

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ