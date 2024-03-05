محافظ القاهرة: توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أشار المحافظ - في تصريح اليوم، الثلاثاء، إلى استمرار المحافظة في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، موضحا وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك بكافة الأحياء، بجانب 74 منفذًا لمبادرة المحافظة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.



طالب مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلا عن التأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع شهر رمضان، ومتابعة توافر البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.



كما طالب المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

أكد مدير مديرية تموين القاهرة ناصر ثابت استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، ومن الساعة 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038).

قال إنه تم إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي 87% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2028 مخبزًا بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

أضاف أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

ونوه بأنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات.

أشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، وتم أيضًا طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

لفت إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري، حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

أكد تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك، بجانب الشوادر التابعة للمحافظة بمناطق القاهرة الأربعة.

أضاف أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 20% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين.

تابع أنه سيتم تكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ حرصًا عىي توفير هذه السلعة المهمة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح أية كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأية منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة؛ لمتابعة الإنتاج والتوزيع.