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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تبحث دخول المنتجات المصرية للسوق السعودي

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية

عقدت شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا اليوم 
مع المهندس عادل الغامدي رئيس مجلس إدارة مقياس السعودية بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية و الدكتور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية و المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية و كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة و المهندس محمد عصمت مدير عام مقياس السعودية وأعضاء شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة .

ويهدف اللقاء الى تسهيل وتيسير تصدير ودخول المنتجات المصرية الى السوق السعودي بمختلف أنواعها وخاصة الصناعات الهندسية من اجهزة منزلية وكهربائية وغيرها .

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ووجه محمد المهندس التحية للمهندس عادل الغامدي على حضوره الاجتماع مؤكدا ان السوق السعودي مهم  جدا لتصدير المنتجات المصرية إليه وهناك طلب يتزايد يوما بعد يوم في ظل النهضة القوية ورؤية المملكة السعودية لتطوير اقتصادها خلال الفترة الحالية والمقبلة .

وأوضح المهندس أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لتساؤلات المصنعين حول التصدير للسوق السعودي واحتياجاتهم في هذا الشأن وكذلك التعرف على احتياجات السعودية للتصريح بدخول المنتجات المصرية لأسواقها وتسهيل هذه الإجراءات من خلال مقياس السعودية التي يشرفنا بتواجده معنا المهندس عادل الغامدي رئيس شركة مقياس السعودية .

و من جانبه أكد الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على ترحيبه بتواجد المهندس عادل الغامدي وأضاف نحن نعد لتنظيم وفد رفيع المستوى من المصنعين المصريين لزيارة  عدد من الدول العربية و البداية ستكون في ليبيا خلال مايو القادم ونتطلع الى زيادة السعودية للتعرف عن قرب عن السوق السعودي واحتياجاته.

و اقترح د. محمد البهي عقد اجتماع مع شعبة الاجهزة الطبية و بعض الغرف الصناعية مثل مواد البناء وغيرها لتسهيل وفتح اسواق تصديرية لمنتجاتها للسعودية .

ومن جانبه وجه المهندس عادل الغامدي الشكر على حفاوة الاستقبال وعبر عن سعادته بتواجده بداخل هذا الصرح العملاق اتحاد الصناعات المصرية وقام بتقديم شرح وافي للخدمات التي تقدمها مقياس السعودية للمصدرين المصريين الراغبين في تواجد منتجاتهم في السوق السعودي .

و أكد الغامدي أن مقياس السعودية تقدم خدمات استشارية لجميع القطاعات الصناعية والمنتجات  وليس قطاع الصناعات الهندسية فقط ولكن نعمل في مجالات متعددة منها الخضروات والفواكه و اختبارات المبيدات والمنتجات الغذائية المصنعة ومواد البناء والبلاستيك ومنتجات العطور والتجميل وغيرها

واقترح الغامدي تدشين مبادرة أو عقد ندوة عقب عيد الفطر المبارك ويتم فيها دعوة كل الغرف الصناعية الموجودة والاستماع لهم وتقديم كل انواع المساعدة في نفاذ منتجاتهم الى السعودية .

وأشار إلى أن المملكة السعودية تولي اهتماما كبيرا بالصناعات الهندسية بمختلف أنحاء المملكة وكذلك ترحيب السعوديين بالمنتجات المصرية نظرا لتميزها وثقتهم في الصناعة المصرية و قرب الدولتين  الجغرافي والتاريخي .

و أوضح الغامدي أن أي مستثمر  مصري يرغب في زيارة السعودية فنحن جاهزون بتوفير القوائم والمستثمرين السعوديين له وتسهيل التواجد على أرض الواقع بالسعودية للتعرف على طبيعة السوق.

وخلال اللقاء قام محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتكريم المهندس عادل الغامدي بإهدائه درع الغرفة نتيجة لمجهوده ودعمه للصناعة المصرية ودخولها للاسواق السعودية .

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