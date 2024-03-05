مجلس الزمالك يعقد جلسة مع مدير الكرة استعدادا للقاء الأهلي

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على هامش المران الذي أقيم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

تم خلال هذه الجلسة تبادل الحديث، والاطمئنان من عبد الواحد السيد على كافة الأمور والتفاصيل الإدارية الخاصة بالفريق، والاستعدادات للمواجهة المقبلة، والتأكيد على توفير كل سبل الدعم استعداداً لنهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.