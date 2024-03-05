نتنياهو: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على استعدادات قوات الاحتلال الأمنية في الحرم القدسي خلال شهر رمضان .

وزعم نتنياهو: "سياسة إسرائيل كانت وستظل دائما هي الحفاظ على حرية العبادة لجميع الأديان، لقد تصرفنا بهذه الطريقة بالطبع خلال الفتة الماضية، وهكذا سنتصرف الآن أيضا".

وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي، مع الحفاظ بشكل مناسب على احتياجات الأمن والسلامة، وسنسمح للجمهور المسلم بالاحتفال بالعيد”.

وفي وقت سابق قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إلغاء سلطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وعدم مشاركته في اتخاذ القرار في هذا الشأن، وذلك على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالحد من وصول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي خلال عطلة رمضان.