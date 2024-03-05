تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة والعنف بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتأجيل محاكمة عاطل وآخرين إستعرضوا القوة والعنف ضد 5 أشخاص بقليوب لجلسه الدور الثاني من شهر مايو لإرفاق أصل الدعوة واصل محاضر الجلسات والإستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات، والمقيدة برقم ١٣٤٠ لسنة ٢٠١٧ كلي، بإتهام الطرف الأول كلا من: " سعيد م س" ، و "سالم م س" ٣٩ سنة و" محمود م س" ٣٢ سنة و "أحمد م س" ٣٥ سنة و "عبد الله م س" والطرف الثاني: "محمود م م" ٣٤ سنة ، حيث قام المتهمون من الأول إلى الخامس " الطرف الأول "بدائرة مركز قليوب بإستعراض وأخرين مجهولين القوة والعنف مع المجني عليهم "فيصل عبد الحي محمد محمد" متوفي "، و"مصطفي حمدان محمود إبراهيم" و "محمود مصطفي محمود محمد" و "رضا كمال فهيم نجم الدين" ، و "محمد صبري عبد الفتاح مبروك" وآخرين من عاملي وموظفي احدى الشركات القائمة على إنشاء الطريق الإقليمي الجديد.

وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي البدني والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين حاملية الأسلحة النارية " بنادق آلية، طبنجات " وتجمعوا وتوجهوا إلي حيث مقر عملهم بالمنطقة السالف بيانها، وما أن وصلوا حتي سارعوا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهم وإتلاف المنقولات الخاصة بالشركة سالفة البيان ومحدثين ما بهم من إصابات وكان من شأن تلك الأفعال والتهديد إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينهم وتعرض حياتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم.