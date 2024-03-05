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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة سائق حافلة إسرائيلية في حادث طعن بتل أبيب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة سائق حافلة إسرائيلية في حادث طعن في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام إن قوات الاحتلال تبحث عن المنفذ، وتجري فحص خلفية الحدث.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم طعن الذي وقع قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المنفذ.

بعد ذلك بقليل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد الطفل الفلسطيني محمد هشام شحادة (16 عاما)، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب حوارة جنوب نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، قبل قليل، باستشهاد الطفل شحادة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.

إصابة سائق حافلة إسرائيلية حادث طعن ريشون لتسيون تل أبيب اخبار اسرائيل

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