محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشكل العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري، وخاصة في الجبانات، مضيفا أن سعر متر المقابر يصل إلى مليون جنيه في بعض المناطق.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء: لدينا ندرة في العرض، والسعر يرتفع بهذا الشكل فيما يخص المقابر.. نعمل على صياغة قانون بهذا الأمر يتضمن كل شيء.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون ياخذ معنا وقتا، ولكن نعمل بدقة على كل التفاصيل المتعلقة به وبكل اهتمام.