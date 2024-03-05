عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشكل العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري، وخاصة في الجبانات، مضيفا أن سعر متر المقابر يصل إلى مليون جنيه في بعض المناطق.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء: لدينا ندرة في العرض، والسعر يرتفع بهذا الشكل فيما يخص المقابر.. نعمل على صياغة قانون بهذا الأمر يتضمن كل شيء.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون ياخذ معنا وقتا، ولكن نعمل بدقة على كل التفاصيل المتعلقة به وبكل اهتمام.

الإدارة المحلية احمد السجيني النائب أحمد السجيني برنامج حضرة المواطن لجنة الادارة المحلية لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

موضوعات متعلقة

حماس تكشف تطورا عاجلا في المفاوضات ورسالة للرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

الخارجية الأمريكية تكشف عن مدة وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة المنتظرة

محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه

فن مصري انتقل للعالم.. تعرف على خفايا صناعة تصميمات فانوس رمضان

الإعلام عبري: مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت لطريق مسدود

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

لراغبي اقتناء الذهب.. أفضل وقت للشراء بعد تحريك الأسعار

فيديو

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ